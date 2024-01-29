شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح موعد بدء موجة البرد على الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، متى تبدأ موجة البرد على الرياض.

وقال الزعاق في مقطع ردًا على سؤال شخص سأله متى تبدأ موجة البرد على الرياض:” جت الموجة على مناطق الشمال، ومن الرياض وجنوبه نهاية الأسبوع الجاري والمقبل.”

وأضاف :” أن الموجة الأسبوع الجاري على تبوك والقصيم وحائل، وشديدة يوم الإثنين والثلاثاء .”

وكان الزعاق أوضح في وقتٍ سابق أن موسم المربعانية تسود فيه الرياح الباردة والماكرة، والتي تسود في الخريف والشتاء، أما في الصيف تنهض رياح البوارح.