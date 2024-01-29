شكرا لمتابعة خبر عن النقل المستدام يسلط الضوء على تحول الطاقة في المملكة مع عودة بطولة إيه بي بي (ABB) فورمولا إي العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعود بطولة إيه بي بي (ABB) فورمولا إي العالمية إلى الدرعية في نهاية هذا الأسبوع، مع سباقين ليليين حول موقع اليونسكو التاريخي للتراث العالمي.

ويسلط كلا السباقين الضوء على مكانة شركة إيه بي بي (ABB) في طليعة ثورة النقل الكهربائي في المملكة العربية السعودية، بعد أن قامت بتسليم أول شبكة شحن وطنية في المملكة، من خلال تركيب شواحن السيارات الكهربائية في 100 موقع استراتيجي.

كما ساعدت شركة إيه بي بي (ABB) أيضًا في تركيب أول شاحن Terra 360 في الشرق الأوسط، بالشراكة مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ) في الرياض. يتماشى التعاون بين EVIQ و إيه بي بي (ABB) مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية ، التي تجسد هدف مشترك لمستقبل أكثر استدامة من خلال تشجيع اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع، وتقليل انبعاثات الكربون، وخلق مستقبل نقي وآمن للمملكة.

ذكر جهانجير خان، رئيس شركة إيه بي بي (ABB) في المملكة في المملكة العربية السعودية: “لدينا تاريخ طويل في تطبيق التكنولوجيا لدفع التغيير المستدام في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قطاع النقل. ولذلك، من الرائع أن نعود مرة أخرى إلى المملكة مع أول سلسلة سباقات كهربائية بالكامل في العالم.”

تقوم شركة إيه بي بي (ABB) بتنفيذ الحلول التقنية في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 70 عامًا. ويعمل بها أكثر من 400 موظف، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض ولها مصانع وورش ومكاتب في جدة والدمام. افتتحت شركة إيه بي بي (ABB) في الدمام، منشأة جديدة لتصنيع وتجميع منتجات وأنظمة وخدمات أتمتة العمليات. وقد أدى ذلك إلى خلق المزيد من فرص العمل في المنطقة، وتشجيع نقل المعرفة وتطوير الخبرات المحلية.

وانضمت شركة إيه بي بي (ABB) أيضًا إلى برنامج المقرات الإقليمية للمملكة، مما مكنها من مواصلة المساهمة في تطوير المواهب الوطنية وتعزيز التزامها بأهداف رؤية 2030 للسعودية.

وسيتم عرض تكنولوجيا إيه بي بي (ABB) بشكل أكبر في الدرعية كجزء من برنامج FIA Girls on Track، والذي يوفر للفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً الفرصة لاستكشاف الجوانب المختلفة لصناعة رياضة السيارات من خلال مجموعة من الأنشطة وورش العمل. باعتبارها شريك الشحن الرسمي، تدير شركة إيه بي بي (ABB) ورشة عمل مع شاحن Terra AC لتعليم الحاضرين في البرنامج حول تقنية الشحن المستخدمة في السلسلة وعلى الطريق.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيتنافس السائقون على مسار الدرعية المكون من 21 منعطفًا بطول 2.49 كيلومترًا ومضيئ بمصابيح LED. ويتميز بكونهأول قطاع تقني يؤدي إلى سلسلة من التغييرات السريعة في تتابع سريع وينتهي بخط مستقيم طويل لإغلاق اللفة، وهو اختبار لإدارة الطاقة والاستراتيجية.

وبعد سباقات الدرعية، تتجه البطولة إلى مدينة ساو باولو البرازيلية لخوض سباق يوم 16 مارس. يتألف تقويم الموسم من 16 سباق في 10 مواقع عالمية، بما في ذلك الأماكن الجديدة شنغهاي وميسانو وطوكيو.

إيه بي بي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا في الكهربة والأتمتة، مما يتيح مستقبلًا أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد. تربط حلول الشركة بين المعرفة الهندسية والبرمجيات لتحسين كيفية تصنيع الأشياء ونقلها وتزويدها بالطاقة وتشغيلها. واستناداً إلى أكثر من 140 عامًا من التميز، يلتزم حوالي 105.000 موظف في إيه بي بي بقيادة الابتكارات التي تسرع التحول الصناعي.