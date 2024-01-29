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عدن - ياسمين التهامي - بدون جراحة.. علاج البواسير بـ 16 طريقة منزلية سريعة وذات مفعول سحري

نشر موقع "ديلي ميديكال"، بعضًا من طرق علاج البواسير دون جراحة، من العلاجات المنزلية البسيطة، منها: شرب الماء: حيث يساعد شرب كميات كافية منه ما بين 2 إلى 3 ليتر في اليوم، في تخفيف وتسهيل حركة الأمعاء، كما أن شرب ما لا يقل عن لتر واحد من الماء في الصباح الباكر يساعد في تحفيز حركة الأمعاء.

النظام الغذائي الغني بالألياف: يساعد في صنع براز أكثر ليونة وحركات أمعاء سهلة، وهذا بدوره يقلل من التهيج الناجم عن البواسير.

الحقنة الشرجية: واحد من العلاجات المنزلية المستخدمة، في علاج سهل وفعال للغاية للبواسير، يمكن إعطاء الحقنة الشرجية بماء فاتر، فالماء الذي يدخل في الأمعاء يرخي البراز للحصول على حركات أمعاء سهلة وبدون عناء.

الملابس القطنية: يمكنها امتصاص العرق، مما يحافظ على جفاف المنطقة ويساعد على تجنب أي عدوى بكتيرية لأن الملابس الضيقة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التهيج في منطقة الباسور.

الفجل: يعتبر واحد من أفضل العلاجات المنزلية للبواسير، فنصف كوب من عصير الفجل الذي يستهلك مرتين يومياً يساعد على علاج البواسير كما يمكن للتطبيق الموضعي لعجينة الفجل المختلطة بالعسل أن يخفف أيضًا من آلام البواسير.

التين: تم استخدام التين لعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك البواسير، عن طريق نقع التين المجفف في الماء طوال الليل ثم يستهلك في اليوم التالي مع الماء لإعطاء نتائج إيجابية نحو تقليل ألم البواسير.

الزبادي: يمكن علاج البواسير بمساعدة البروبيوتيك أو البكتيريا الصديقة، وأفضل مصدر لمثل هذه البكتيريا هو الزبادي، كما يجب استهلاك اللبن يوميًا لأن البكتيريا الموجودة في اللبن تعزز الأداء السلس لأعضاء الجهاز الهضمي. بذور الكتان: هذه البذور الغنية بالألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3 مفيدة جدًا للبواسير والإمساك، و يمكن أن تستهلك بذور الكتان بانتظام في شكل مسحوق.

بذور المانجو: من المعروف أن هذه البذور هي علاج منزلي جيد للبواسير، يجب تجفيف هذه البذور وسحقها وتخزينها، ويجب أخذ هذا المسحوق مرتين في اليوم، ومن المعروف أن هذا المسحوق يُستخدم لتخفيف التورم والألم، والح

كستناء الحصان: تحتوي على مركب الصابونين الذي له خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للتورم، وتأثيرات تخفف الالتهاب وتقوي الأوعية الدموية.

البرقوق: تُستخدم لتخفيف البراز الدموي الذي يرتبط مع البواسير الداخلية، ويجب أن تؤكل هذه الفاكهة في وقت مبكر من الصباح لمدة 2-3 أشهر للحصول على نتائج أفضل.

بذور الرمان: قم بنقع بعض قشور بذور الرمان في الماء لبعض الوقت ثم غلي هذا الخليط، ثم تصفيته وتناوله مرتين في اليوم في الصباح والمساء، فهذا سوف يساعد في تخفيف أعراض وألم البواسير.

الألوفيرا: استُخدم الصبار لقرون عديدة لعلاج الحروق بسبب خصائصه الملطفة، والمهدئة، والمضادة للالتهابات، ويجب تطبيق الألوفيرا على البواسير الخارجية لتخفيف الألم والتورم.

الموز: فاكهة الموز الناضجة ممتازة لعلاج الإمساك، بالإضافة إلى البواسير، حيث يُهرس الموز ويخلط مع الحليب، ويجب تناول هذا المزيج ما لا يقل عن 3 إلى 4 مرات يوميًا لتخفيف آلام البواسير.

بندق الساحرة: له خصائص تقلص الأوعية الدموية المنتفخة إلى حجمها الطبيعي، وبالتالي يعمل كعلاج طبيعي للبواسير، ويمكن تطبيق عجينة من بندق الساحرة موضعيًا لتخفيف التورم.

حبوب السمسم: اصنع عجينة من بذور السمسم المسلوقة وأضف إليها كمية صغيرة جداً من الزبدة واستهلكها كل يوم، فبذور السمسم بمثابة دواء جيد جدا لمجموعة متنوعة من الأمراض التي تتراوح بين إنتاج الدم، ومشاكل الأسنان، والحروق، ولتنظيم الدورة الشهرية للمرأة و علاج البواسير بدون جراحة .

بذور الكمون: يمكن استخدام بذور الكمون في عدد من الطرق لعلاج البواسير، وبذور الكمون الأسود مفيدة بشكل خاص في التعامل مع البواسير.