المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وتنديدها بأشد العبارات , الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية، الذي أدّى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين.

وتجدّد الوزارة دعم المملكة الثابت للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

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