"الدفاع المدني" يُحذِّر من استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق السعودية، وذلك من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات. وكذلك مناطق عسير وجازان وتبوك والشرقية والمدينة المنورة. كما ستتأثر مناطق جازان والباحة والحدود الشمالية والجوف بأمطار متوسطة إلى خفيفة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

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