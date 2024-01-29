تراند اليوم : عثروا على قاربه ولم يجدوه .. اختفاء المواطن " حميد سلامة الظاهري" بعد خروجه في رحلة صيد في بحر مستورة

صحيفة الخليج 365: لا يزال البحث جاريا عن مفقود بحر مستورة المواطن الستيني " حميد الظاهري" الذي اختفى أثره منذ 9 أيام أثناء رحلة صيد داخل البحر.

وأفاد أقارب المفقود الذي يدعى حميد سلامة الظاهري ويبلغ من العمر 65 عاما، أنه ذهب في رحلة صيد يوم السبت ما قبل الماضي الموافق 21 يناير في منطقة الفواهة مركز مستورة التابع لمحافظة رابغ.

وتستمر الفرق التطوعية وفرق الإنقاذ والمتطوعون من المواطنين وفرق حرس الحدود في البحث عنه لكنهم لم يعثروا سوى على مركبه فارغا دون أن يجدوا أثره حتى الآن.

وذكر أحد معارف المفقود أنه قبل اليوم الذي فقد فيه مر عليه صديقيه القدامى أحدهما يمني والآخر مواطن وتناولا معه وجبة العشاء ثم ذهبا وطلبا منه اللحاق بهما في موقع ثاني لكنهما فقداه ورجعا إليه في اليوم الثاني في الصباح لم يجدوه.

جدير بالذكر أن الظاهري يهوى صيد السمك منذ القدم وعادة ما يدخل في البحر حتى عمق 15 كيلو حتى يمارس هوايته المفضلة بصيد السمك بسنارته، لكن هذه المرة ذهب ولم يعد.