تراند اليوم : مصر: الدولار يصل مستويات قياسية غير مسبوقة في السوق السوداء

صحيفة الخليج 365 لا يزال الجنيه المصري يعاني من صعود الدولار بالسوق السوداء في مصر منذ بداية يناير الماضي، ووصل سعر الدولار اليوم الاثنين إلى نطاق الـ 65 - 68 جنيها للدولار، وبالتحديد عند 67.7.

وتكشف البيانات عن ارتفاع بمقدار جنيه في سعر الدولار في مصر اليوم بحسب تداولات السوق الموازية. وبناء على أقوال من متداولين في السوق الموازية فإن التداولات تجري في نطاق الـ 65 - 67 في السوق الموازية ويختلف السعر حسب حجم العملية.

وساهم في استمرار الصعود الجنوني في سعر الدولار في السوق السوداء تسعيير السلع ومنها المواد الغذائية والحديد وغيرها.