تراند اليوم : بالفيديو.. مستشار "مالي" يكشف عن أكثر الوظائف التي سوف تبرز في المستقبل ويوضح الوظائف المهددة بالاختفاء مع الذكاء الاصطناعي

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور يوسف النملة مستشار رأس المال البشري، عن الوظائف التي سوف تبرز في المستقبل، والوظائف المتوقع اختفائها.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية أن الوظائف المتوقع أن تبرز في المستقبل هي: " كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مثل محلل الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن أبرز إيجابياته أنه سيكون الأقرب للإنسان والوظائف البشرية، وذكاء الأعمال، وتعلم الآلة وغيرها"، لافتا إلى أن ما يجمع بين هذه الوظائف المهارة التقنية.

وحول أبرز الوظائف المهددة بالاختفاء مع الذكاء الاصطناعي، قال:" الكاشير، وفي مجال الطيران قد لا نحتاج إلى طيار ومساعد ومهندس جو، ونحتاج منهم واحد فقط، وانتهاء وكالات السفر والسياحة بشكل عام"٠