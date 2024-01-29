تخريج أول دفعة بحث إكلينيكي بجامعة سعود

أقيم حفل تخرج لأول دفعة تتضمن عشرين خريجًا من طلاب الصيدلة في جامعة الملك سعود، وأخصائيين صحيين، من برنامج التدريب المهني للبحوث السريرية المعتمد من قِبل جامعة الملك سعود بالرياض.

يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات البحث الإكلينيكي لطلاب الصيدلة وأخصائيي الصحة في المملكة، وذلك ضمن مبادرة معهد فايزر العلمي، وبرعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبالتعاون مع شركة إيكويفيا وجامعة الملك سعود.

حضر حفل التخرج، الذي أقيم في الحرم الجامعي لجامعة الملك سعود، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، المهندس محمد بن معيض القحطاني، وعميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، الدكتور عامر العنزي، والرئيس التنفيذي لشركة فايزر-السعودية، الدكتور محمد فوزي، ونائب الرئيس المدير العام لشركة إيكويفيا-السعودية ومصر، محمد مصطفى، مع عدد من رؤساء أقسام بالجامعة.

ويعد البرنامج خطوة مهمة نحو بناء كوادر صحية متميزة ومؤهلة، لمواكبة التطورات العلمية في مجال البحوثات السريرية، عبر تقديم دورات تدريبية سيتمكن الطلاب والمتدربون من خلالها من اكتساب المهارات والخبرات الضرورية، لإجراء البحوث السريرية بشكل أكثر كفاءة، ووفقًا للمبادئ التوجيهية التنظيمية المعمول بها، وكذلك فيما يتعلق بالنماذج الأحدث مثل الطب الشخصي.

ووفر البرنامج دورات تدريبية معتمدة، مع التركيز على تطوير المهارات في مجال البحوث السريرية وتعزيز المعرفة الرقمية، وتضمن برنامج تعليم الخبرة السريرية لمتخصصي الرعاية الصحية، وبرنامجا مشاركا في الأبحاث السريرية (CRA) لعدد من طلاب الصيدلة، وبرنامج تدريب رقميا لعدد من طلاب ومتخصصي الرعاية الصحية.

وأوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود: «هذا النجاح هو باكورة وثمرة التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الأخرى الداعمة في مجال الرعاية الصحية، ويؤكد التزامنا بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، للإسهام في نجاح منظومة الدراسات السريرية التي تتماشى مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030، متمثلة في برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، ونثمن ونقدر كل الشركاء الذين عملوا معنا على كل الدعم والتمكين».