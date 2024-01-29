تحذير من استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، وذلك في ظل استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، وذلك من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات. وكذلك مناطق عسير وجازان وتبوك والشرقية والمدينة المنورة. كما ستتأثر مناطق جازان والباحة والحدود الشمالية والجوف بأمطار متوسطة إلى خفيفة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار. وشددت المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب وقوع الحوادث.

وإليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال فترة التقلبات الجوية: