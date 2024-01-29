شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني ينبه باستمرار تقلبات جوية على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما شددوا على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، وذلك من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان وتبوك والشرقية والمدينة المنورة، كما ستتأثر مناطق جازان والباحة والحدود الشمالية والجوف بأمطار متوسطة إلى خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.