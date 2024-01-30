تراند اليوم : تضمنت السماح للعملاء بتغيير ملابسهم داخلها .. البلديات تكشف عن اشتراطات جديدة لمغاسل الملابس والمفروشات

صحيفة الخليج 365: فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراطات جديدة داخل مغاسل الملابس والمفروشات، وطرحت ذلك للعموم عبر منصة استطلاع.

منع الأكل داخل المغاسل

وتضمنت الاشتراطات منع الأكل في مغاسل الملابس والمفروشات، واشترطت وجود حيز استراحة خاصة بالعاملين، بالإضافة إلى منع اللافتات التحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المغسلة والمواقف العامة.

وألزمت الوزارة المغسلة بتغليف الملابس بعد عملية الكي أو الغسيل يدويا أو باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك وتوفير صندوق الإسعافات الأولية في المغسلة.

السماح بتغيير الملابس داخل المغاسل

ويجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، ووضع الملابس في سلال مخصصة، ولا يتم وضعها على الأرض، كما يسمح للمستخدمين بتغيير الملابس داخل المغسلة في حال تم تخصيص حيز لتغيير الملابس.

محظورات

وحظرت الوزارة ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له ومزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، مشددة على منع استخدام المغسلة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.