تراند اليوم : الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصا "بجانيين" في الرياض وعسير

صحيفة الخليج 365 _واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانيين بمنطقة الرياض، وآخر في منطقة عسير في فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / إدريس بن عبدالله بن حصن آل دحيم - سعودي الجنسية - على قتل / متعب بن علي بن مفلح الشهراني - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / إدريس بن عبدالله بن حصن آل دحيم - سعودي الجنسية - بمنطقة الرياض.

كما أقدم إدريس بن عبدالله بن حصن آل دحيم - سعودي الجنسية - على قتل / متعب بن علي بن مفلح الشهراني - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته في عسير .

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / إدريس بن عبدالله بن حصن آل دحيم - سعودي الجنسية - بمنطقة الرياض.