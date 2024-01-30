تراند اليوم : عملية "فرس النبي" أو نموذج سليماني.. اقتراحان أمام بايدن للرد على إيران بعد الهجوم على قاعدة أمريكية بالأردن 

صحيفة الخليج 365: عبر الجمهوريون في أمريكا عن غضبهم بعد الهجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية، أمس الأحد ، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين، وطالبوا الرئيس الأمريكي بايدن برد حاسم على إيران وتوجيه ضربه مباشرة لطهران.

وطالب السيناتور الجمهوري توم كوتون بـ"رد عسكري مدمر"، على ما وصفه بـ"القوات الإرهابية الإيرانية"، واصفا بايدن بـ"الجبان ما لم يفعل ذلك".

العملية العسكرية " فرس النبي "

واقترح ماثيو كروينغ مدير الدراسات بمركز المجلس الأطلسي، أن يقوم الجيش الأميركي بإغراق البحرية الإيرانية وضرب قواعدها، مثلما فعل الرئيس رونالد ريغان في الثمانينيات ، حيث انتقم من الإيرانيين عام 1988 ، عقب تعديهم على فرقاطة صواريخ أمريكية لحماية نقلات النقط ، فأطلق الأمريكيون العملية العسكرية التي أٌطلق عليها براينغ مينتيس "فرس النبي" ، نسبة إلى الحشرة الخضراء الشهيرة .

نموذج سليماني

وبحسب كروينج، يمكن أن تستهدف واشنطن قيادة إيرانية رفيعة ، مثلما فعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في الثالث من يناير عام 2020، عبر هجوم بطائرة مسيرة في بغداد.