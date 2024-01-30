تراند اليوم : هل تشدد العقوبة على "المفسد" عندما يكون هو المسؤول وصاحب القرار؟.. بالفيديو :"محام" يجيب

صحيفة الخليج 365: رد المحامي الدكتور ماجد الفوزان، على سؤال بشأن تعظيم الحكم وتشديد العقوبة على المفسد عندما يكون هو المسؤول وصاحب القرار.

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية": "المسؤل هو صاحب القرار، وإذا استغل المنصب تشدد العقوبة عليه لأنه المفترض أن يكون الأمين، ولكن خيانته للأمانة تؤدي إلى تشديد العقوبة".