ويتوزع 15 جهاز إنعاش قلبي في أماكن حيوية داخل المسجد الحرام، وتوجد 5 أجهزة في الأبواب الرئيسة، و5 أجهزة في المطاف، و5 أجهزة في التوسعة السعودية الثالثة.
وتعد أجهزة الإنعاش القلبي جزءًا حيويًا من التجهيزات الطبية المستخدمة لإنقاذ حياة الأفراد الذين يعانون من حالات طارئة، بخاصة في حالات توقف القلب أو انخفاض نشاطه.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 جهاز إنعاش قلبي بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.