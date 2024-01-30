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15 جهاز إنعاش قلبي بالمسجد الحرام

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سجلت أجهزة الإنعاش القلبي داخل المسجد الحرام 19 حالة استخدام خلال العام الماضي 2023م، سواءً من قبل المعتمرين أو المتطوعين أو الموظفين داخل الحرم.

ويتوزع 15 جهاز إنعاش قلبي في أماكن حيوية داخل المسجد الحرام، وتوجد 5 أجهزة في الأبواب الرئيسة، و5 أجهزة في المطاف، و5 أجهزة في التوسعة الثالثة.

وتعد أجهزة الإنعاش القلبي جزءًا حيويًا من التجهيزات الطبية المستخدمة لإنقاذ حياة الأفراد الذين يعانون من حالات طارئة، بخاصة في حالات توقف القلب أو انخفاض نشاطه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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