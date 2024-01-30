تنفيذ حكم القصاص بحق مواطنين قتلا آخرين في الرياض وعسير

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانيين في منطقتي الرياض وعسير. وجاء في البيان أن الجاني الأول، سعودي الجنسية، أقدم على قتل سعودي الجنسية بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته في الرياض. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني الأول، سعودي الجنسية، في الرياض.

أما الجاني الثاني، وهو سعودي الجنسية أيضًا، فقد أقدم على قتل سعودي الجنسية بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته في عسير.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني الثاني، سعودي الجنسية، في عسير.