شكرا لمتابعة خبر عن قصة عائلة تتوارث مهنة ميكانيكا السيارات منذ 40 عاما في الأحساء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن عن قصة توارث عائلته مهنة ميكانيكا السيارات منذ 40 عامًا في الأحساء .

وقال المواطن الذي يدعى العلي خلال حديثه على برنامج العربية:” أن عائلته توارثت المهنة والأمور تسير حتى كسب الأبناء المهنة واشتغلوا في التصليح .

وأضاف أحد أبنائه :” عندما كنا صغار كنا نأتي مع الوالد حتى أخذنا المهنة وتطورنا فيها حتى طلنا بمستويات عالية.”

ورفض العلي التعامل مع أبنائه كأب داخل المصنع، لافتًا أنه يتعامل معهم كموظفين والدوام عنده انضباط .