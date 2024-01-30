تراند اليوم : مستشار الموارد البشرية يكشف عن 3 عوامل لتحديد العلاوة السنوية.. والأشياء التي تدفع الموظف ليكون متحفزاً _فيديو

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صحيفة الخليج 365: كشف مستشار الموارد البشرية رضوان الجلواح، عن 3 عوامل لتحديد العلاوة السنوية.
وقال الجلواح، خلال مداخلة في "العربية FM": هناك 3 معايير لتحديد العلاوة السنوية وتشمل قياس الأداء وتحقيق أرباح للشركة والتطور في العمل.
وأكمل: قياس الأداء يكون في الأقسام الإدارية أو الأقسام الربحية مثل المبيعات وغيرها، مشيرا إلى أن كل الأقسام لها معايير معينة.
وحول الأشياء التي تدفع الموظف ليكون متحفزاً، ذكر الجلواح: أغلب الموظفين المتميزين يبحثون عن أشياء أعلى من الزيادة مثل الدورات التدريبية والمكافآت والتقدير؛ إضافة إلى الزيادة السنوية.