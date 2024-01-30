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تراند اليوم : مستشار الموارد البشرية يكشف عن 3 عوامل لتحديد العلاوة السنوية.. والأشياء التي تدفع الموظف ليكون متحفزاً _فيديو

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صحيفة الخليج 365: كشف مستشار الموارد البشرية رضوان الجلواح، عن 3 عوامل لتحديد العلاوة السنوية.

وقال الجلواح، خلال مداخلة في "العربية FM": هناك 3 معايير لتحديد العلاوة السنوية وتشمل قياس الأداء وتحقيق أرباح للشركة والتطور في العمل.

وأكمل: قياس الأداء يكون في الأقسام الإدارية أو الأقسام الربحية مثل المبيعات وغيرها، مشيرا إلى أن كل الأقسام لها معايير معينة.

وحول الأشياء التي تدفع الموظف ليكون متحفزاً، ذكر الجلواح: أغلب الموظفين المتميزين يبحثون عن أشياء أعلى من الزيادة مثل الدورات التدريبية والمكافآت والتقدير؛ إضافة إلى الزيادة السنوية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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