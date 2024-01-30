تراند اليوم : " آخر زمن محمود بانجو بيوجّهلي كلام"... ملاسنة بين حفيد مبارك ونائب برلماني بسبب أزمة الدولار في مصر

صحيفة الخليج 365: شهدت مواقع التواصل في مصر مشادة وملاسنة بين عضو مجلس النواب المصري محمود وحفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بسبب أزمة الدولار في مصر.

صرف العملات الأجنبية

وبدأت المشادة بعدما نشر عمر علاء مبارك صورة لجده الرئيس الراحل إلى جانبها سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، في ذكرى ثورة 25 يناير. موضحا أن الأسعار في عهد جده كانت أقل بكثير من الفترة الحالية.

شماتة

وقال بدر خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "اللي بيعمله عمر ابن علاء مبارك ده مسموش نوستالجيا لأيام جده ولا حاجة لان عمر مواليد 2000 يعني لما جده ساب الحكم في يناير كان لسه قالع البامبرز من شهرين تقريبا، لكن اللي بيعمله ده اسمه شماتة في أحوال بلده مش هقول اسمه جهل ولا هفتح في حدوتة أن الجزء الأكبر من أزماتنا أننا بنفكك ميراث تقيل أوي وفساد شبكات بابا يعرفها كويس".

وأضاف: "لكن اللي لازم يعرفه إن الشماتة في البلد دي مش سياسة خالص ولا حتى شجاعة وكدة دي اسمها نقص تربية يا حبيبي، فعيب يا عمر كدة عيب يا حبيبي، اختشي وطالما بيتك من زجاج متحدفش الناس بالطوب يا حبيبي".

محمود بانجو