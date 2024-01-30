اخبار السعوديه

تراند اليوم : منها إلغاء السجلات الفرعية.. تعرف على أبرز التعديلات المقترحة على السجل التجاري

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: تقترب وزارة التجارة من إصدار نظام جديد للسجل التجاري والأسماء التجارية، بتعديلات جوهرية. بحسب الشرق الأوسط.

وتتمثل أبرز التعديلات فيما يلي :-

- إلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات الفردية والشركات.

_ منع المؤسسات الفردية إصدار أكثر من سجل تجاري واحد للمالك نفسه.

- تقوم المنشأة عند الرغبة في فتح فروع أخرى في سوق العمل بإصدار السجل التجاري الفرعي بقيمة رسوم تبلغ 100 ريال، بالإضافة إلى رسوم اشتراك الغرفة التجارية.

- حجز الأسماء التجارية بإضافة حروف وأرقام، وكذلك الحجز بحروف إنجليزية مقرونة بالاسم نفسه باللغة العربية.

- لا يُسمح بتكرار المقطع الأوسط من الاسم التجاري حتى وإن اختلف المقطع الأخير للاسم

- حذف النشاط في حالة عدم إصدار ترخيص خلال الفترة المحددة.

- وجوب إشعار وزارة التجارة للجهات المرخصة عند إصدار سجل تجاري لنشاط يتطلب ترخيصاً قبل الإصدار.

-إشعار الجهات المرخصة وزارة التجارة عند إصدار ترخيص لنشاط مسجل بالسجل التجاري.

- فتح حساب بنكي للمنشأة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار السجل.

- يسمح بالتنازل عن الاسم التجاري بشكل منفصل عن السجلات المرتبطة به.

-التعليق الآلي للسجلات والتأكيد السنوي للبيانات، ورفع تعليق القيد، إلى جانب تحديث بيانات المالك ومدير المؤسسة، وكذلك الشريك ومدير الشركة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا