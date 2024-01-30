تراند اليوم : منها إلغاء السجلات الفرعية.. تعرف على أبرز التعديلات المقترحة على السجل التجاري

صحيفة الخليج 365: تقترب وزارة التجارة من إصدار نظام جديد للسجل التجاري والأسماء التجارية، بتعديلات جوهرية. بحسب الشرق الأوسط.

وتتمثل أبرز التعديلات فيما يلي :-

- إلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات الفردية والشركات.

_ منع المؤسسات الفردية إصدار أكثر من سجل تجاري واحد للمالك نفسه.

- تقوم المنشأة عند الرغبة في فتح فروع أخرى في سوق العمل بإصدار السجل التجاري الفرعي بقيمة رسوم تبلغ 100 ريال، بالإضافة إلى رسوم اشتراك الغرفة التجارية.

- حجز الأسماء التجارية بإضافة حروف وأرقام، وكذلك الحجز بحروف إنجليزية مقرونة بالاسم نفسه باللغة العربية.

- لا يُسمح بتكرار المقطع الأوسط من الاسم التجاري حتى وإن اختلف المقطع الأخير للاسم

- حذف النشاط في حالة عدم إصدار ترخيص خلال الفترة المحددة.

- وجوب إشعار وزارة التجارة للجهات المرخصة عند إصدار سجل تجاري لنشاط يتطلب ترخيصاً قبل الإصدار.

-إشعار الجهات المرخصة وزارة التجارة عند إصدار ترخيص لنشاط مسجل بالسجل التجاري.

- فتح حساب بنكي للمنشأة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار السجل.

- يسمح بالتنازل عن الاسم التجاري بشكل منفصل عن السجلات المرتبطة به.

-التعليق الآلي للسجلات والتأكيد السنوي للبيانات، ورفع تعليق القيد، إلى جانب تحديث بيانات المالك ومدير المؤسسة، وكذلك الشريك ومدير الشركة.