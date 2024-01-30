تراند اليوم : "حتى أساميهم ما أعرف اقراها بالإنجليزي".. شاهد: الكاميرا توثق خلاف " الفراج" مع معدي البرنامج قبل مباراة إنتر ميامي والهلال

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ألتقطته إحدى الكاميرات ، ردة الإعلامي وليد الفراج وخلافه مع معدي البرنامج قبل تقديم حلقة للتعليق على مباراة "الهلال و إنتر ميامي " التي تم إقامتها على ملعب المملكة " أرينا" .

وظهر الفراج في مقطع فيديو وهو يتحدث مع مخرج البرنامج دون علمه أنه يتم تسجيل الحوار بواسطة إحدى الكاميرات التي تم تركها على التشغيل .

وعلق الفراج في حديثه مع المخرج على عدم تقديم أسماء الضيوف ، قائلا: يبغاني أطلع وأنا مو محضر الفريقين ما أعرف تشكيلة أنتر ميامي ولا أعرف اللاعيبين وما أعرف أساميهم ، وحتى لو أعرف أساميهم ، ما أعرف اقراها بالإنجليزي ، لوأي مصري بدق عليه ، ويقولي خلي تعريف الضيوف بعدين .

وتابع: أنا أهدر أتكلم وأتكلم ما يصير لازم أعرف الضيوف حتى استطيع أرمي حديث، بحيث أطلع تشكيلة الهلال أخلي سامي يتكلم عنها أطلع تشكيلة إنتر ميامي الضيف الآخر يتكلم عنها .