تراند اليوم : من هي "عبير العقل" التي تم تكليفها بمنصب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمحافظة العلا؟

صحيفة الخليج 365: کلفت عبير العقل، بمنصب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بدلا من عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، بعد ضبطه في قضية فساد واستغلال نفوذ.

وكانت عبير العقل انضمت للهيئة الملكية لمحافظة العلا عام 2017.

كما شغلت عدة مناصب قيادية، كان آخرها رئيس قطاع المبادرات الخاصة والشراكات.

أما أبرز تلك المناصب فهي مدير إدارة التسليم الاستراتيجي في الهيىة الملكية للعلا ، ومدير إدارة نظام المعلومات في بنك ساب، ومدير إدارة الإنتاجية في بنك ساب، وكبير المدراء في شركة برايس ووترهاوس كوبرز الدولية المحدودة.

وتحمل عبير العقل درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود. وأتمت برنامج تطوير القيادات من جامعة هارفارد.

الجدير بالذكر أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف المهندس عمرو المدني لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.