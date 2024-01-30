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مستشار قانوني : أحد الاتهامات الموجهة لـ عمرو المدني عقوبتها السجن 10 سنوات..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي عن العقوبات الموجهة للمهندس عمرو المدني بعد ضبطه في قضية فساد وغسل أموال في العلا .

وقال الوهيبي في مداخلته مع «العربية FM» : ” إن التحقيقات تمت عن طريق هيئة الرقابة والتحقق من المعطيات المقدمة ، وبعد ذلك تم القبض على المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء للتحقيق معهم” .

وتابع : ” وفقًا للبيان الصادر تم التطرق إلى جريمتين في هذه القضية ، الأولى جريمة استغلال النفوذ الوظيفي والتي تدخل تحت بند الرشوة وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال “.

وأضاف : ” الجريمة الثانية هي جريمة غسل الأموال ، والتي تصل عقوبتها لـ السجن 10 سنوات ولا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 5 ملايين”.

كما لفت إلى آليات الكشف عن الفساد التي يتم اتباعها ، حيث قال: ” لدينا منظومة متكاملة في المملكة بها ترابط وتكامل ، فيما يخص إجراءات التحري والرقابة والتحقيق ومن ثم تنفيذ العقوبة ولا يوجد استثناء لأي جهة أو أسرة “.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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