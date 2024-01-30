شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني : أحد الاتهامات الموجهة لـ عمرو المدني عقوبتها السجن 10 سنوات..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي عن العقوبات الموجهة للمهندس عمرو المدني بعد ضبطه في قضية فساد وغسل أموال في العلا .

وقال الوهيبي في مداخلته مع «العربية FM» : ” إن التحقيقات تمت عن طريق هيئة الرقابة والتحقق من المعطيات المقدمة ، وبعد ذلك تم القبض على المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء للتحقيق معهم” .

وتابع : ” وفقًا للبيان الصادر تم التطرق إلى جريمتين في هذه القضية ، الأولى جريمة استغلال النفوذ الوظيفي والتي تدخل تحت بند الرشوة وتصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال “.

وأضاف : ” الجريمة الثانية هي جريمة غسل الأموال ، والتي تصل عقوبتها لـ السجن 10 سنوات ولا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 5 ملايين”.

كما لفت إلى آليات الكشف عن الفساد التي يتم اتباعها ، حيث قال: ” لدينا منظومة متكاملة في المملكة بها ترابط وتكامل ، فيما يخص إجراءات التحري والرقابة والتحقيق ومن ثم تنفيذ العقوبة ولا يوجد استثناء لأي جهة أو أسرة “.