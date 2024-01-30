"الجاسر" يبحث مع وزير الطاقة الكيني والسفيرة السويسرية التعاون في مجال النقل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 10:52 مساءً

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سفيرة جمهورية سويسرا الاتحادية لدى السعودية ياسمين شاتيلا. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل والخدمات اللوجستية. صالح الجاسر خلال لقائه وزير الطاقة والبترول في كينيا ديفيس شيرشير كما التقى الجاسر وزير الطاقة والبترول في جمهورية كينيا ديفيس شيرشير، وجرى بحث سبل تطوير وتعزيز مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

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