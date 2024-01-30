تراند اليوم : هل تناول الأسبرين بعد سن الأربعين يمنع الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية؟.. أخصائي يجيب (فيديو)

صحيفة الخليج 365: أكد أخصائي الأعصاب الدكتور محمد المهدي، أن تناول حبة إسبرين يوميا بعد سن الأربعين غير صحيح .

وأوضح المهدي في البداية عبر مقطع فيديو بتطبيق التيك توك، أن الأسبرين هي مادة لها 4 وظائف منها أنها مموعة للدم وتمنع الجلطات الدماغية والقلبية، الوظيفة الثانية، أنه يخفض درجة الحرارة، وكذلك يقضي على الالتهاب، ويعد مسكن للآلام.

وحدد الاخصائي نوعين فقط ممن يجب عليهم تناول الأسبرين، النوع الأول من لديه جلطة دماغية أو قلبية فيجب عليه تناول حبة يوميا مدى الحياة، النوع الثاني هم الأشخاص الذين لديهم قابلية للإصابة بجلطات بنسبة 10% ، هذا من عمر 40 إلى 60 عاما.

وأوضح أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين بشكل يومي دون معاناتهم من الجلطات سيصابون بنزيف بالدماغ أو القلب لأنه مموع للدم.