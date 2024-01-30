تراند اليوم : وضع متجر لبيع التحف والهدايا التذكارية.. شاهد: تطوير المنطقة المحيطة بالصعود إلى غار حراء في مكة

صحيفة الخليج 365: سلط تقرير مراسل قناة "العربية"، الضوء على تطوير المنطقة المحيطة بالصعود إلى غار حراء في مكة المكرمة.

غار حراء

وقال المراسل، إن مركز تفويج الزوار إلى غار حراء بمكة يهدف إلى إثراء تجربة زوار مكة الثقافية والدينية، مستعرضاً لقطات من مدخل الطريق الذي تم تعبيده بشكل كامل.

سيارات خاصة

وأشار: سيكون هناك خلال الأيام المقبلة سيارات خاصة لنقل الزوار من حي حراء الثقافي في الأسفل إلى الأعلى، موضحا أن المسافة بينهما تبلغ 3 كيلومترات.

ضيوف الرحمن

وأوضح أن الجهات المنظمة للمكان تشمل الهيئة الملكية لمدينة مكة وهيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة وبرنامج ضيوف الرحمن التابع لرؤية 2030 والهيئة السعودية للسياحة والأمانة والدفاع المدني.

تفويج الزوار

وأكمل: يستطيع المعتمر من خلال مركز تفويج الزوار مشاهدة رحلة ثقافية كاملة حول المكان، مبينا أنه يوجد معلومات عن المركز وخريطة للغار من دخوله لخروجه ومعلومات جغرافية عن جبل حراء سواء ارتفاعه أو مساحته، بالإضافة إلى إرشادات للزوار قبل بدء الرحلة حتى زيارة الغار.

مجسمات الكعبة

وتابع: يوجد في المركز متجر صغير يستطيع الزوار من خلاله أخذ بعض الوجبات الخفيفة وشراء بعض العطور والهدايا التذكارية من مكة سواء مجسمات الكعبة وسجاد وحقائق وتيشرتات والمظلات، موضحا أن المركز سيشهد إقبالا كبيرا من قبل الزوار والمعتمرين خلال الفترة القادمة.