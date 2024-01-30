"الأرصاد": أمطارٌ على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة والشمالية "طريف-عرعر" والجوف "القريات"

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيَّأ الفرصة لهطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة (الطائف)، كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ خفيفة على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية (طريف-عرعر)، والجوف (القريات)، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، بينما يستمر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ويمتد إلى الطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع هطول الأمطار، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع هطول الأمطار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع هطول الأمطار على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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