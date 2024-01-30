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تراند اليوم : بالفيديو.. تركي الذيابي : اشتر لحرمتك سيارة ثمن خلها تودي باقي حريمك وورعانهم..وحط السيارة بأسمها عشان القسائم اللي تجي للسيارة تصير عليها

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صحيفة الخليج 365: وثق مشهور سناب شات تركي الذيابي مقطع فيديو وهو داخل معرض السيارات لشراء سيارة لإحدى زوجاته من أجل راحته.

وقال الذيابي في الفيديو: الرجال اللي أموره متيسرة وعايز يرتاح أشتر لحرمتك سيارة ثمن، وخلها تودي باقي حريمك وورعانهم وتجيب أغراضهم من البقالة وتوديهم المستشفى والصيدلة وتجيبهم وتوديهم المدارس.

ونصح الذيابي بأن تسجل السيارة باسمها حتى تكون القسائم اللي تجي للسيارة تصير عليها وليس عليك.

وأوضح أن من مزايا ذلك أيضا أن يصبح الشخص أكثر حرية، قائلا: فتصير تقدر تقنص وتكشت وتسافر وتتفرغ لاشغالك.

وعلق وهو ممسك بمفاتيح السيارة: تستاهل أم عمر، موضحا أنه سيشتري لباقي حريمه سيارات عندما يعرفن أمور القيادة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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