تراند اليوم : يعامل الأب أبنائه كموظفين ويحاسبهم على التأخير ..قصة عائلة تتوارث مهنة ميكانيكا السيارات منذ 40 عاما في الأحساء _فيديو

صحيفة الخليج 365: أعدت قناة "العربية"، تقريراً حول قصة عائلة العلي التي تتوارث مهنة ميكانيكا السيارات منذ 40 عاما في الأحساء.

فحص وتشخيص

وأفاد التقرير: اختارت عائلة العلي، مهنة ميكانيكا السيارات منذ 40 عاماً، فكانت البداية من عبدالله العلي الذي استهوته مهنة فحص وتشخيص أعطال المركبات ومتابعة إصلاحها منذ الصغر لتنتقل خبرته مع السنوات إلى أبنائه الستة الذين يعملون داخل الورشة.

تصليح السيارات

وقال العلي: ابتديت من 1400 مجال تصليح السيارات وبعدها أولادي كسبوا المهنة ودرسوا في المعاهد واشتغلوا في التصليح وأصبحت هوايتهم.

إشراف وإصلاح

وأشار: علاء وعدنان رغم اختلاف تخصصاتهما بنوع المركبات التي يقومون بصيانتها إلا أنهما يتشاركان العمل داخل الورشة من إشراف وإصلاح ومتابعة، فهما يتسلحان بالتخصص والخبرة التي تمتد لنحو 13 عاما في هذا المجال.

دورات للتطوير

وفي سياق متصل، ذكر أحد أبناء عبدالله العلي: ابتدينا منذ الصغر مع والدنا وأصبحت هواية لي ودرسنا في معاهد وتخرجنا بمستويات عالية وأخذنا دورات للتطوير.

الحضور والانصرا ف

ولفت التقرير: العلي يتعامل مع أبنائه في الورشة كموظفين رافضا التعامل معهم كأب، وذلك من خلال إلزامهم بالحضور والانصراف في الوقت المحدد ومحاسبة المقصر منهم.

محاسبة على التأخير

ولفت العلي إلى أنه يتعامل مع أبنائه كموظفين وأحاسبهم على التأخير.

اكتساب المهارات

وختم التقرير: عماد الذي ما زال على مقاعد الدراسة يقضي عطلة نهاية الأسبوع في العمل داخل ورشة والده لاكتساب المهارات في إصلاح المركبات مقابل 100 ريال في اليوم الواحد.