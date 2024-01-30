تراند اليوم : إيلون ماسك يعلن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان ويكشف الهدف منها

صحيفة الخليج 365_وكالات: أعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة نيورالينك، إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة الأحد وإنه يتعافى بشكل جيد.

وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) الاثنين "تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد".

وتابع الملياردير الأميركي، مالك منصة "إكس" أن الشريحة "تمكنك من التحكم في هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومن خلالهما أي جهاز تقريبًا، بمجرد التفكير.. سيكون المستخدمون الأوائل هم أولئك الذين فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.. تخيل لو كان ستيفن هوكينغ قادرا على التواصل بشكل أسرع من الكاتب السريع أو البائع بالمزاد. هذا هو الهدف".