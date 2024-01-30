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تراند اليوم : بينهم الشخص اللي وجهه مغسول بمرق.. شاهد: مختص يكشف عن 3 أنواع من البشر لا تعزمهم بالمناسبات الخاصة!

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صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى، عن 3 أنواع من البشر لا تعزمهم بالمناسبات الخاصة.

وقال صانع المحتوى في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": ثلاثة من البشر لا تعزمهم بالمناسبات الخاصة لأنهم سيحرجونك مع معازيمك وهم:

1- المحقق الذي يحقق مع ضيوف العزيمة، مما يحرجك معهم، فلذلك تجنب أن تعزمه في المناسبات الخاصة.

2- الشخص الذي يعزم على عزيمتك ويسوي لك إعلان في مواقع التواصل وتتفاجأ بأنه يصطحب معه فريق، وبالتالي يحرجك مع الناس.

3- المتذمر اللي وجهه مغسول بمرق ويقول"الجو حار والمكيف تعبان والشاهي سكره قليل، والقهوة ما هي زينة والعشاء دسم".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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