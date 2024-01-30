تراند اليوم : بينهم الشخص اللي وجهه مغسول بمرق.. شاهد: مختص يكشف عن 3 أنواع من البشر لا تعزمهم بالمناسبات الخاصة!

صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى، عن 3 أنواع من البشر لا تعزمهم بالمناسبات الخاصة.

وقال صانع المحتوى في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": ثلاثة من البشر لا تعزمهم بالمناسبات الخاصة لأنهم سيحرجونك مع معازيمك وهم:

1- المحقق الذي يحقق مع ضيوف العزيمة، مما يحرجك معهم، فلذلك تجنب أن تعزمه في المناسبات الخاصة.

2- الشخص الذي يعزم على عزيمتك ويسوي لك إعلان في مواقع التواصل وتتفاجأ بأنه يصطحب معه فريق، وبالتالي يحرجك مع الناس.

3- المتذمر اللي وجهه مغسول بمرق ويقول"الجو حار والمكيف تعبان والشاهي سكره قليل، والقهوة ما هي زينة والعشاء دسم".