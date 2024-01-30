تراند اليوم : مسؤولون أميركيون يكشفون عن خيارات واشنطن ردا على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية ومقتل وإصابة أكثر من 38 جنديا

صحيفة الخليج 365_وكالات: أكد مسؤولون أميركيون أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعطى أوامر لمستشاريه لبحث خيارات للرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 40 آخرين.

ونقل موقع "بوليتيكو" الإخباري عن المسؤولين الأميركيين، إن من بين خيارات الردع المطروحة استهداف أفراد إيرانيين في سوريا أو العراق أو الأصول البحرية الإيرانية في الخليج العربي.

وأشار إلى أنه بمجرد أن يعطي الرئيس الضوء الأخضر سيبدأ الرد خلال يومين ويأتي على شكل موجات ضد مجموعة من الأهداف.