تكليف عبير العقل رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمحافظة العلا.. والكشف عن أبرز المعلومات عنها

تم تكليف عبير العقل بمنصب رئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، خلفًا لعمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، بعد أن تم ضبطه في قضية فساد واستغلال نفوذ.

وعبير العقل انضمت إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا في عام 2017، وشغلت عدة مناصب قيادية، آخرها كانت رئيس قطاع المبادرات الخاصة والشراكات. تمتلك العقل خبرة واسعة في المجال، حيث شغلت مناصب مثل مدير إدارة التسليم الاستراتيجي في الهيئة الملكية للعلا، ومدير إدارة نظام المعلومات في بنك ساب، ومدير إدارة الإنتاجية في بنك ساب، وكبير المدراء في شركة برايس ووترهاوس كوبرز الدولية المحدودة.

وتحمل عبير العقل درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، وقامت بإكمال برنامج تطوير القيادات من جامعة هارفارد.

وتعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حاليًا على إيقاف المهندس عمرو المدني بسبب تورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

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