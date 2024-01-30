"الشؤون الإسلامية" جاهزة لاستقبال الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 11:36 صباحاً

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة استعداداتها لاستقبال المجموعة الثانية من المعتمرين المستضافين في الدفعة الخامسة عشرة لعام 2024م. وتضمّ المجموعة الثانية من ضيوف البرنامج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 250 معتمرًا ومعتمرةً من الشخصيات الإسلامية البارزة من 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي (البوسنة والهرسك، والبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين). وأعدت الوزارة، ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة برنامجًا متنوعًا أثناء إقامتهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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