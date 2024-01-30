تراند اليوم : شاهد .. فتيات حسناوات يستقبلن زوار مهرجان "شتاء جازان 24" بالزي التراثي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول جانب من فعاليات التراث الثقافي البحري, التي تنفذها هيئة التراث بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء جازان24".

وأظهر الفيديو فتيات حسناوات يرتدين الزي التراثي ويستقبلن الحضور، بينما يتواجد اصحاب الحرف اليدوية الذين يصنعون شباك الصيد وآخرين يعرفون الزوار بتراث المنطقة.