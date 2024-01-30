تراند اليوم : شاهد .. فتيات حسناوات يستقبلن زوار مهرجان "شتاء جازان 24" بالزي التراثي

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٢٠٢٤٠١٣٠_١٢٢٢٠٥-COLLAGE
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول جانب من فعاليات التراث الثقافي البحري, التي تنفذها هيئة التراث بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء جازان24".
وأظهر الفيديو فتيات حسناوات يرتدين الزي التراثي ويستقبلن الحضور، بينما يتواجد اصحاب الحرف اليدوية الذين يصنعون شباك الصيد وآخرين يعرفون الزوار بتراث المنطقة.
وتتضمن الفعالية العديد من الأنشطة التعريفية بالحرف اليدوية المرتبطة بتراث جازان البحري ، والنشاطات الهادفة لتجسيد العادات والتقاليد في جازان ، وحياة وقصص البحارة والحياة البحرية الاجتماعية والألعاب الشعبية السائدة قديماً.