شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف نقل واستخدام المواد المتفجرة خلال موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت الهيئة العامة للنقل على منشآت القطاع الخاص الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة في وقت مبكر، وذلك لضمان توفير الأمن والسلامة لكافة الحجاج خلال موسم حج هذا العام، والبدء في تنفيذ الإجراءات الأمنية المعتادة لمنع أي حوادث مخلة بالأمن.

وشملت التدابير إيقاف استيراد وتصدير ونقل واستخدام المواد المتفجرة بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة من 20 /‏‏11/‏‏ 1445هـ حتى 25 /‏‏12/‏‏ 1445هـ، وإيقاف استيراد وتصدير ونقل واستخدام المواد المتفجرة لباقي مناطق المملكة من 30/‏‏ 11/‏‏ 1445هـ إلى 20/‏‏ 12/‏‏ 1445هـ.

ويأتي ذلك على أن يستمر العمل باستخدام المتفجرات في جميع مناجم الذهب والتنقيب عن النفط دون توقف، وتتولى الجهة المختصة في الأمن العام إجراء مسح ميداني للمشاريع التي استخدمت بها المتفجرات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة للتأكد من سلامة المواقع.

وتتولى وزارة الدفاع تغطية المنافذ الجوية والبرية والبحرية للمملكة بعناصر من المختصين في إبطال المتفجرات اعتباراً من 1/‏‏11/‏‏ 1445هـ حتى يتم إقفال المنافذ أمام الحجاج.

كما تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تكثيف عمليات التفتيش الجمركي على الحجاج ومصادرة أي مواد محظورة يتم جلبها معهم إلى المملكة.