شوارع الرياض‬⁩ تتزين بعلم الكويت احتفاء بزيارة الشيخ مشعل الأحمد الصباح .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تزينت شوارع الرياض بعلم الكويت احتفاء بزيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

ومن المقرر وصول أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى المملكة اليوم الثلاثاء والوفد الرسمي المرافق له

ويأتي مجلس التنسيق السعودي الكويتي ترجمة للعلاقات الوطيدة، والوصول بها للتكامل وفق رؤية متوازنة تقرأ الواقع جيداً، وتخطط للمستقبل بدقة، وتسير على نهج سياسي معتدل، للوصول بها إلى التكامل، في سبيل تحقيق أمن ورخاء وسعادة الشعبين

كما مثّل إنشاء المجلس التنسيقي السعودي الكويتي رافداً مهماً وسنداً قوياً لدعم مسيرة التعاون المشترك، وبما ينعكس إيجاباً على دور البلدين في منظومة العمل الخليجي لخير ورفاه شعوبها، وجاء ترجمة للعلاقات الوطيدة بين البلدين، وتطلعهما المشترك للوصول بهذه العلاقات إلى مرحلة التكامل، في سبيل تحقيق أمن ورخاء وسعادة الشعبين الشقيقين.