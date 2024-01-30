انت الان تتابع "تجمع الرياض الأول" يحصد 3 جوائز بملتقى نموذج الرعاية الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 12:32 مساءً

حصل تجمّع الرياض الصحي الأول، على ثلاث جوائز، من ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2024، متصدرًا تجمعات العاصمة. جاء ذلك خلال الحفل الختامي للملتقى، برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، وبحضور وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة. وحقق التجمع المركز الثاني في جائزة أفضل أداء بمسارات نموذج الرعاية الصحية، لمساري "الرعاية التلطيفية" و"السمنة"، والمركز الثالث في مسار الحوادث. كما شارك "التجمع الأول" في المعرض المصاحب للملتقى والمُقام على مدى يومين، مُستعرضًا لزواره أبرز قصص النجاح التي حققها عبر برنامج الفحص الاستكشافي للأمراض المزمنة ومتابعة الحالات عالية الخطورة. فيما قدّم نائب الرئيس التنفيذي للتميز في صحة المجتمع د. عبدالمجيد الشويعر، محاضرة بعنوان "رحلة تحول الرعاية الصحية بالتجمع الأول"، خلال المحاضرات العلمية والجلسات الحوارية المُقامة في الملتقى، بحضور ومشاركة 25 متحدثًا محليًا وعالميًا. يُذكر أن ملتقى نموذج الرعاية الصحية في نسخته الثالثة، جاء تزامنًا مع اكتمال إطلاق 20 تجمعًا صحيًا في المملكة، والذي يعد تجمع الرياض الصحي الأول من بينها. ويسهم هذا الملتقى التخصصي بأهم برامج تحول القطاع الصحي من تبادل الخبرات والتجارب المميزة وبحث سبل التعاون التطويرية المشتركة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وفق الرؤية 2030

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