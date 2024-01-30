انت الان تتابع بيان جديد لـ"الأرصاد": التقلبات تستمر على معظم المناطق.. أمطار وثلوج وانخفاض للحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوضح المركز الوطني للأرصاد في بيانٍ له اليوم استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، تشمل هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، ونشاط الريح السطحية المثيرة للغبار، وارتفاع الأمواج، وتساقط الثلوج الخفيفة، وانخفاض درجات الحرارة.

وأشار المركز إلى أن منطقة عسير تشهد ابتداءً من اليوم إلى يوم الجمعة المقبل هطول أمطار خفيفة، فيما تشهد منطقة جازان هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في الفترة نفسها، أما منطقة الباحة فتشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة من اليوم إلى الخميس المقبل، وتؤثر الأمطار الخفيفة على الطائف وميسان وأضم والعرضيات في الفترة نفسها.

كما تؤثر الأمطار الخفيفة على منطقة تبوك، وحفر الباطن والخفجي، العيص، العلا، ينبع، خيبر يومي الخميس والجمعة، أما في الحدود الشمالية والجوف فتتأثر المنطقتان بأمطار خفيفة من مساء غد (الأربعاء) إلى يوم الجمعة المقبل، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار حتى الجمعة على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل بسرعة 45 كم/ س أو أكثر مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية، وتتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم، برياح سطحية مثيرة للغبار تبلغ سرعتها 50 كم/ س مع تدنٍ في الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين ونصف داخل البحر على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير وجازان يومي الخميس والجمعة، فيما يشهد جبل اللوز، علقان والظهر بمنطقة تبوك وكذلك منطقتا الجوف والحدود الشمالية تساقط الثلوج الخفيفة يومي الخميس والجمعة المقبلين؛ كما تشهد مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، ومحافظتا العلا وخيبر، انخفاضًا في درجات الحرارة ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وحتى الجمعة، تتراوح من 5 درجات إلى درجة تحت الصفر.