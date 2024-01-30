تراند اليوم : رسميا .. تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني إلى 5 شعبان

صحيفة الخليج 365: قررت وزارة التعليم تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني لتكون يوم الخميس الموافق 5 شعبان، وتنتهي الأربعاء 11 شعبان.
وتضمن القرار أن يكون يوم الخميس 12 شعبان بدء إجازة نهاية الفصل الثاني وإجازة يوم التأسيس.
صحيفة الخليج 365: قررت وزارة التعليم تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني لتكون يوم الخميس الموافق 5 شعبان، وتنتهي الأربعاء 11 شعبان.
وتضمن القرار أن يكون يوم الخميس 12 شعبان بدء إجازة نهاية الفصل الثاني وإجازة يوم التأسيس.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية