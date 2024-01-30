تراند اليوم : رسميا .. تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني إلى 5 شعبان

وتضمن القرار أن يكون يوم الخميس 12 شعبان بدء إجازة نهاية الفصل الثاني وإجازة يوم التأسيس.

صحيفة الخليج 365: قررت وزارة التعليم تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني لتكون يوم الخميس الموافق 5 شعبان، وتنتهي الأربعاء 11 شعبان.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية