يهيب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ بأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية من اليوم وحتى الجمعة بإذن الله.



كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الكوارث والأزمات بمكة تهيب بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ بأخذ الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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