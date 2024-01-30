خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة بعد غد الخميس

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم، الموافق 20 من شهر رجب 1445هـ حسب تقويم أم القرى.

يأتي هذا الدعوة تأسيًا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقيم صلاة الاستسقاء عند نزول قحط أو ضعف في المطر.

ودعا خادم الحرمين الشريفين جميع المسلمين إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى، والإحسان إلى عباده، والإكثار من نوافل الطاعات، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو.

كما دعا إلى الإلحاح في الدعاء أثناء صلاة الاستسقاء، لأن الله تعالى يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.