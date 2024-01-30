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عدن - ياسمين التهامي - تحمي من الشيخوخة وأمراض السرطان والقلب.. هذا النوع من الخضروات يجب أن تحرص على تناوله في وجباتك اليومية