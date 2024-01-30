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عدن - ياسمين التهامي - تحمي من الشيخوخة وأمراض السرطان والقلب.. هذا النوع من الخضروات يجب أن تحرص على تناوله في وجباتك اليومية
صحيفة المرصد: وجه خبراء التغذية بضرورة تناول الخضروات الورقية الخضراء، وذلك لكونها غنية بعناصر غذائية متنوعة.
وأوضح الخبراء أن الخضروات الورقية غنية بالألياف والفيتامينات والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أن هذه المعادن والفيتامينات تلعب دورا مهما في تقوية العظام والأسنان وحمايتها.
ويحتوي هذا النوع من الخضروات على نسبة عالية من فيتامينات C وE التي تساعد في تحسين صحة الجلد، وتحمي من الشيخوخة المبكرة.
كما تحتوي الخضروات الورقية أيضا على حمض الفوليك، الذي يساعد في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، وفقدان الذاكرة.
وتعمل هذه الخضروات التي من أمثلتها السبانخ والخس، والبروكلي، والكرنب والسلق، على إفراز الجسم لهرمون السيروتونين الذي يحسن من الحالة المزاجية.
كما أن الخضروات الورقية غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم أمراض مثل السرطان، وأمراض القلب.