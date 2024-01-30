سر السعادة الزوجية .. “القرنفل وزيت الزيتون” تجعل زوجك مبهور بيكي حتى لو عمرك فوق ال 60 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن سر السعادة الزوجية .. “القرنفل وزيت الزيتون” تجعل زوجك مبهور بيكي حتى لو عمرك فوق ال 60 سنةوالان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “القرنفل وزيت الزيتون” تجعل زوجك مبهور بيكي حتى لو عمرك فوق ال 60 سنة

الثلاثاء 30 يناير 2024 الساعة 18:03

الشعر من أهم الأشياء التي تهتم بها كل امرأة وهي دائما متحمسة لتدليله لمنحه أفضل شكل ومظهر لذا فإن وصفتنا اليوم ستقطع شوطا طويلا نحو تنعيمه وترطيبه وأسرع كثافة زمنية للعمل عليه بسهولة أيضًا، لا تقلقي سنوفر لك في هذا المقال أبرز الوصفات الطبيعية التي ستساعدك على العناية بالشعر وتغذيته، فقط استكملي قراءة المقال.

وصفات العناية بالشعر وتغذيته

إذا كنت تبحثين عن وصفات طبيعية ممتازة لتغذية الشعر والعناية بالشعر، وفيما يلي نذكر أبرز وصفتين بتكاليف بسيطة وطريقة سهلة وسريعة تتمثل في التالي:-

الوصفة الأولى

خذ ملعقتين كبيرتين من زيت القرنفل و 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، اخلطيهم معًا وضعيهم على النار لبضع دقائق.

ثم دع المزيج يهدأ، وخذ القليل في يدك.

أوعد بالنزول ووضعه على الشعر ومشطه واتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ 3 أيام في الأسبوع.

الوصفة الثانية

اخلط ملعقتين كبيرتين من القرنفل الناعم مع نصف كوب من زيت الزيتون وقم بتسخينه أولاً.

ثم نضعهم في وعاء زجاجي كبير ويقلبوا جيداً.

اترك الخليط لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

ثم رج الوعاء قبل الاستخدام.

ثم ضعيه على جميع أنحاء شعرك، من الجذور إلى الأطراف.

يجب ترك الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

ثم غطيها بمنشفة دافئة، وبعد مرور الوقت، اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو

كرري ذلك مرتين في الأسبوع.

ودائما ما تسعى السيدات للحصول على بشرة مثالية عن طريق إستخدام بعض الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة أو الشعر على حد سواء، وفي هذا المقال قد أوضحنا لكم وصفة القرنفل وزيت الزيتون والتي ستساعدك على منح البشرة التألق والنضارة من أول استخدام كما تستخدمها السيدات على الشعر لمنح الشعر اللمعان والنعومة اللازمة.