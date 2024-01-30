جدة.. ضبط مستودع استغلّته عمالة مخالفة لمزاولة أنشطة الخياطة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 3:41 مساءً

أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة؛ عن ضبط مستودع بنطاق حي الجامعة، حيث تبين أن الموقع استُغلّ كمعمل خياطة بطرق مخالفة للأنظمة. وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبدالله حمود مباركي أنه خلال الجولات الميدانية الرقابية لمتابعة المخالفات البلدية، رُصد مستودع خُصص معملًا للخياطة، استغلته عمالة مخالفة لممارسة أنشطتها المخالفة. وبيّن أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع المذكور، مؤكدًا مواصلة الفرق الميدانية لأمانة جدة جهودها في رصد الظواهر السلبية؛ وتتبّع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنًا الدور الكبير للمواطن والمقيم من السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.

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