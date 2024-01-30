الارشيف / اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. تغطية مستمرة لأحداث مباراة "السعودية 1 - كوريا الجنوبية 0" في كأس آسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شاهد.. تغطية مستمرة لأحداث مباراة

e9c6a1ad-b38e-4b40-a63b-e30aea1daaa1

شاهد.. تغطية مستمرة لأحداث مباراة

GFGqA4yXMAANVGn

شاهد.. تغطية مستمرة لأحداث مباراة

GFGqA4vWMAIj_Is

شاهد.. تغطية مستمرة لأحداث مباراة

GFGoVGPXIAAVza8

صحيفة الخليج 365: تقدم صحيفة الخليج 365 تغطية مستمرة لأحداث مباراة المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "المدينة التعليمية" بقطر، في قمة مباريات ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وتصدر المنتخب السعودي مجموعته بـرصيد 7 نقاط حيث فاز على عمان في الرمق الأخير 2-1 وقيرغيزستان 2-0، ثم تعادل أمام تايلاند سلبا، محرزًا 4 أهداف، بالمقابل استقبل هدفا وحيدا في الدور الأول.

سجل عبد الله رديف، مهاجم المنتخب الوطني، الهدف الأول في شباك منتخب كوريا الجنوبية، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 16 ببطولة كأس آسيا.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا