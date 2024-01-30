تراند اليوم : شاهد.. تغطية مستمرة لأحداث مباراة "السعودية 1 - كوريا الجنوبية 0" في كأس آسيا

صحيفة الخليج 365: تقدم صحيفة الخليج 365 تغطية مستمرة لأحداث مباراة المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "المدينة التعليمية" بقطر، في قمة مباريات ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وتصدر المنتخب السعودي مجموعته بـرصيد 7 نقاط حيث فاز على عمان في الرمق الأخير 2-1 وقيرغيزستان 2-0، ثم تعادل أمام تايلاند سلبا، محرزًا 4 أهداف، بالمقابل استقبل هدفا وحيدا في الدور الأول.

سجل عبد الله رديف، مهاجم المنتخب الوطني، الهدف الأول في شباك منتخب كوريا الجنوبية، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 16 ببطولة كأس آسيا.