تراند اليوم : "طفلة الأسانسير" في مصر تروي تفاصيل اختطافها من والدها المقيم بالمملكة :"بابا كتفنا وخدرنا"

صحيفة الخليج 365: روت طفلة مصرية تفاصيل محاولة خطفها وشقيقتها على يد والدهما المقيم في المملكة، من داخل عمارة وهي الواقعة المتداولة إعلاميًا بـ طفلتي الأسانسير في مدينة نصر.

وقالت الطفلة خلال التحقيقات باللهجة العامية: "كنت راجعة من المدرسة وكانت معايا (حنين) أختى وطلعنا الأسانسير ولما الأسانسير فتح لقيت بابا جه ومعاه واحد منعرفوش، وكتفونا، وحطوا حاجة قطن تقريبًا فيها مُخدر على وجهي أنا وأختي، وحملنا هو وشخص كان معه، ومحستش بنفسي غير وأنا في الشارع، وناس بتفوقني وأنا طلعت الشقة وقلت ل "ماما" اللي حصل. حسب "المصري اليوم".

وأشارت إلى أن والدها لم يستطع حملها، وسقطت من بين يديه على الأرض في الشارع ، ما دفعه لتركها وهرب مع الشخص الآخر الذي كان يحمل شقيقتها، وتابعت: "هو نجح أنه يخطف أختي، ومعرفش يخطفني".