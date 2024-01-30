تراند اليوم : شاهد: أول تعليق لـ"مانشيني" بعد خسارة المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية ومغادرة البطولة الآسيوية

صحيفة الخليج 365: أعرب مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، روبرتو مانشيني عن حزنه لخسارة المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح في منافسات بطولة كأس آسيا 2023 .

وقال في تصريحات لقناة الكأس القطرية : نحن حزينون للغاية، وركلات الترجيح يمكن حدوث اي شيء بها، والمباراة كانت قوية وصعبة للغاية على الجانبين، لكنا لعبنا بنسبة 100 بالمائة في هذه المباراة، لكننا لسنا سعداء".

وأكد أن أداء المنتخب السعودي في البطولة تحسن وتطور كثيرا، مشيرا إلى أنه عند اللعب أمام المنتخب الكوري، وهو أحد أفضل المنتخبات في آسيا والعالم، تكون المباراة صعبة للغاية.

وأضاف أن المنتخب السعودي لعب 75 دقيقة بشكل جيد، وتلقى هدفا في الدقائق الأخيرة، ثم سارت المباراة متكافئة، وسنحت لنا فرصة أو فرصتين، وفي النهاية إنتهت المباراة بالتعادل، وإحتكما الفريقان لضربات الترجبج.