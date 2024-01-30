تراند اليوم : شاهد: "صداقة فريدة على كورنيش الخبر ": بطة تتبع قطًا غامضا يتجاهلها ويصبحان حديث وسائل التواصل

صحيفة الخليج 365- عادل الرشيدي : في ظل أمواج كورنيش الخبر، تتجسد قصة لا تصدق حول بطة جميلة أصبحت ضيفًا ثابتًا على المشهد، وهي تتبع قطًا غامضًا بشكل لافت. على الرغم من تظاهل القط لها، أصبحت هذه الصداقة الغير تقليدية حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

تعود بنا القصة إلى كورنيش الخبر، حيث اختلطت أنفاس البحر بحكاية فريدة من نوعها. بدأت البطة الصغيرة في مطاردة القط في أرجاء الكورنيش، بينما يظهر القط وكأنه يتجاهلها بشكل دائم. ومع ذلك، لم تكن هذه التجاهلات تثني البطة عن متابعتها الحثيثة للقط .

تصاعدت المشاهد الكوميدية بين البطة والقط، وأصبح الكورنيش مكانًا للتسلية والدهشة. انتشرت مقاطع الفيديو بسرعة، عبر وسائل الوتصل الاجتماعي ، حيث أظهرت البطة العزيمة في مواجهة تجاهل القط برغم كل شيء.